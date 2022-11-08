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En anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları!

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım Kasım tarihinin yaklaşmasıyla anma mesajları ve sözleri gündeme geldi. İşte 10 Kasım mesajları ve anma sözleri 2022...

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  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi ve özlemlerini paylaşmak isteyen kişiler için 10 Kasım mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. İşte özel, anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri...
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Bütün dünya 10 Kasım'da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Unutmadık, unutmayacağız güzel adam. Seni ve bizim tüm için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız, ruhun şad olsun.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Gideli 84 yıl oldu Gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 84. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün.

     
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir On Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.
  • 10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ: En anlamlı, yeni resimli, özel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları, sözleri...

    Saygı ve özlemle...

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