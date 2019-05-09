

ÖNCE AYAK TAKIMI YAKALANDI

Polis son iki ayda peş peşe operasyonlar yaptı. Telefonla kandırılan kişilerden para almaya gelen 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hep farklı olaylara karışmıştı. Telefon numaraları ve adresleri de farklıydı. İşlemlerin ardından 2 ay içinde yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. Polisin yaptığı araştırmaya göre bu kişiler çetedeki kişiler için en sonda yer alan ‘Ayak’ takımıydı.

ÇETENİN KİLİT İSMİ ‘KADIN HACKER’DI



Tutulan 11 kişinin bağlantılılarından yola çıkan polis, önemli bir çeteyi tespit etti. Çete elebaşı Burak D.(29) ve Mikail A.’ydı. Soruşturma derinleştikçe çetenin kilit ismi tespit edildi. Çetenin kilit ismi C.Y. adlı kadın hackerdi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, mağdurların tüm kimlik ve malvarlığı bilgilerini C.Y. adlı kadın çeteye veriyordu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ, HACKER KADIN KAÇTI



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği uzun bir çalışmanın ardından, tüm çete üyelerinin adreslerini tespit etti . İstanbul Kocaeli ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete liderleri olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı. Ama kadın hacker C.Y., kaçmayı başardı.



10 MİLYON VURGUN YAPMIŞLAR



Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen çete üyeleri sorgulanmaya başlandı. Yapılan çalışmalarda telefon çetesinin son 5 ayda 18 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. 18 kişiden toplam 10 milyon TL para aldıkları belirlendi. Düzenlenen ara operasyonlarda 4 milyon TL para kurtarıldı.



OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ



Polis, çete üyelerinin gerçekleştirdikleri olayların güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Dosyaya giren görüntülerin birinde, çete üyeleri Göktürk’te oturan yaşlı bir adamdan bir milyon 250 lirasını parkta alırken görülüyor. Bir başka görüntüde ise olay yerine gelen bir çete üyesi, telefonla mağdur vatandaşa yönlendiriliyor. Dolandırıcı mağdurun yanına geldiğinde, mağdurunda bir başka çete üyesi tarafından telefonla konuştuğu görülüyor. Yüklü miktardaki parayı vatandaştan alan çete üyesi olay yerinden hızla uzaklaşıyor.



155’DEN ARIYORMUŞ GİBİ YAPIYORLAR



Telefon çetesi aradığı mağdura kendisinin polis olduğuna inanması için, internetten faydalanıyor. Polisin ulaştığı bilgilere göre çete üyeleri, önce normal numaralarından arıyor. Kendisini “Başkomiser Fatih, Başkomiser Mehmet veya emniyet amiri Osman, olduğunu söyleyen çete üyesi,” "İnanmıyorsanız bu aradığı cep numarasını kapatıp 155’den sizi arayacağız” diyerek telefonu kapatıyor. Ardından bilgisayar kurulan programlar sayesinde, +155 veya 0155 gibi benzer numaralarla tekrar mağduru arayarak polis olduklarına inandırıyor. Buna inanmayan vatandaşa bu kez “Biz kapatıyoruz sen 11880’i ara 155 numarasının kaydını sor. Polis numarası olduğunu göreceksin. Sen bizi arama biz seni bir kaç dakika sonra ararız” diyor. 155 numarasının polis imdat numarasına ait olup olmadığını öğrenmek için Mağdur 11880’i arayarak teyit ediyor. Ardından mağduru arayan dolandırıcı, bu yöntemle vatandaşı dolandırıyor.



POLİS HACKER KADINI ARIYOR



Polisin yaptığı operasyonlardan yakalanamayan kadın hacker C.Y., her tarafta aranmaya başlandı. Kimlik bilgileri 81 İle gönderildi.



MALVARLIKLARI İNCELEMEYE ALINDI



Soruşturmanın ardından adliyeye gönderilen 9 kişiden 6’sı tutuklandı. son iki ayda çökertilen önemli çeteden 17 kişi tutuklanmış oldu. 5 ayda vatandaşları dolandırarak 10 milyon lira para alan çetenin mal varlıkları incelemeye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.