Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosyuna göre vaka sayısı 42.282'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle 908 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu

İL İL İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS TABLOSU

KORONAVİRÜS TABLOSU- NİSAN 2020

10 Nisan Koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS TABLOSU SON DURUM

9 Nisan güncel corona virüs vaka sayısı ve vefat rakamları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan açıklandı. Bakan Koca verileri "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." sözleriyle duyurdu.

908 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 42 BİN 282

covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 28 bin 578 testten 4 bin 56'sı pozitif çıktı, 96 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 42 bin 282 oldu. Toplamda 908 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 552, entübe edilmiş hasta sayısı bin 17 oldu. 2 bin 142 hasta da iyileşti.