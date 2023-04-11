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Haberler Yaşam Astroloji 10 Şubat Hangi Burç? 10 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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10 Şubat hangi burç? 10 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye çoğumuz ilgi duyarız. Kimimiz doğum haritasını araştırır, kimimiz ise burçlardan yola çıkarak kişilik analizi yapar. Tarihi süreçten bu yana astroloji öne çıkan konulardan biri olmuştur.

10 Şubat Hangi Burç? 10 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Hangi burç içerisinde yer aldığımızı ve burcumuzun hangi özelliklere sahip olduğunu merak ederiz. Çoğu kişi sergilediğimiz davranışlar üzerinden burç tahminine gitmektedir. Bu tahminlerde burçların belli başlı özellikleri göz önüne alınmaktadır. Peki, 10 Şubat hangi burç? 10 Şubat burcu ne, 10 Şubat burcu özellikleri, 10 Şubat burcu erkeği, 10 Şubat burcu kadını, 10 Şubat burcu yorumu, 10 Şubat yükseleni nedir, 10 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 10 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm ayrıntılarıyla 10 Şubat burç yorumu.

10 Şubat Hangi Burç?

10 Şubat tarihinde dünyaya gelenler hangi burç olduğunu merak etmektedir. 10 Şubat’ta doğanlar hava grubuna ait olan Kova burcundadır.

10 Şubat Burcu Ne?

10 Şubat’ta doğanlar kova burcu içerisinde yer almaktadır. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. 19 Şubat’tan sonra döngü değişmekte ve balık burcuna geçmektedir.

10 Şubat Burcu Özellikleri

Sanatkâr yönleri kuvvetli olan kova burçlarını öne çıkan özelliği özgürlüklerine son derece düşkün olmalarıdır. Yani onları kısıtlamaya tabii tutmak sadece onların uzaklaşmasını sağlayacaktır. Gezmeye ve eğlenmeye bayılırlar. Yeter ki gezmek olsun günün her saatinde bunun için hazırdırlar. Son derece neşeli olduklarından dolayı arkadaş çevreleri de bir o kadar geniştir. Dostlukları güven temeline dayalıdır. Güven olmayan dostlukları sürdürmezler. Kolay Aşık olurlar. Aşık olduklarında karşı cinse olduğu gibi görünürler. Aşk oyunları içerisine girmeden duygularını belli ederler. Ancak kolay da sıkılırlar. O sebeple aşk burcu diyebileceğimiz bir burç değildir. Çünkü ilişkilerinde mantığı esas alırlar. Son derece merhametli ve eli açık bir burçtur. İnsanlara yardım etmeyi sever. Bireysel değil, toplumsallardır.

10 Şubat Burcu Erkeği

10 Şubat’ta dünyaya gelen kova burcu erkeleri son derece zekidirler. Kova burcu erkeğinin nasıl bir hamle yapacağını tahmin etmeniz zor olabilir. Analiz yetenekleri güçlüdür, yaşam onlar için son derece ciddi bir iştir. Hafife alınmaz. Empati yeteneği güçlü kova erkeği yardımlaşmayı sever. Her insanın eşit olanaklara sahip olmasını ister. Anı yaşamazlar. Siz bir sonraki günün planlarını yaparken onlar beş yıl sonrasının planlarını kafasında oturtmuştur. Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı dışarıya sert bir görünüm çizebilirler. Ancak bu onların samimi oldukları gerçeğini değiştirmez. Ortamların aranılan yüzü olan boğa erkeği ayrıca iyi bir aile babasıdır da. Sadece çocuklarının ayaklarının yere sağlam basmasını ister. Bu sebeple çocuklarının sergiledikleri davranışlarının sorumluluğunu almasını uygun görür.

10 Şubat Burcu Kadını

10 Şubat’ta doğan kova burcu kadınlarının hayal güçleri çok güçlüdür. Hayal gücünün bu denli güçlü olması onların yaratıcılık yönünün de gelişmesine katkı sağlamıştır. Kimi zaman uçarı kimi zaman da gizemli bir kişiliğe bürünürler. Son derece arkadaş canlısıdırlar. Hem mizahlarıyla hem de samimiyetiyle ortamlarda kendini belli ederler. Kova burcu kadını oldukça üretkendir. İş hayatındaki odak noktası başarıdır. Başarısızlığı kaldıramazlar. Akademik başarı anlamında kova burcu diğer burçlardan ön plana çıkmaktadır.

10 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcunun birçok özelliği bulunmaktadır. Ancak bu özelliklerden akılcı yaklaşımları, yaratıcılığı, hırsı ve samimiyeti ön plana çıkmaktadır. Özgürlüğünden asla taviz vermeyen bu burç olaylara son derece mantıksal yaklaşmaktadır. Pek çok bilim adamı ve sanatkârın kova burcu olduğunu görebilirsiniz.

10 Şubat Yükseleni Nedir?

10 Şubat Yükseleni doğum saatine göre değişmektedir. Yükselen burcunu hesaplayabilmek için doğum saatini ve dakikasını bilmek gerekir. Şayet biliyorsanız yükselen burcunuzu internet üzerinden araştırabilirsiniz.

10 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Canan Erçetin
  • Eski manken Tuğba Özay
  • Futbolcu Selçuk İnan
  • Futbolcu Tanıl Özer
  • Futbolcu Şadi Çolak
  • Futbolcu Erkan Özbey

10 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Amerikalı oyuncu Chloe Grace Moretz
  • İngiliz rapçi Misha B (Misha Amber Bryan)
  • Koreli oyuncu Son Na-eun
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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