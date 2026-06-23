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        Haberler Gündem Güncel 10 yaralı! Ambulans kazaya karıştı | Son dakika haberleri

        10 yaralı! Ambulans kazaya karıştı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 21:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        10 yaralı! Ambulans kazaya karıştı

        İHA'nın haberine göre kaza, Ahlat ilçesinin Ovakışla Beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücü G.Y.K. yönetimindeki otomobilin kavşakta beklediği sırada, Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne seyreden ve sürücülüğünü B.Ç.’nin yaptığı ambulans ile çarpıştığı öğrenildi.

        Kazada ambulansta bulunan 2 Acil Tıp Teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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