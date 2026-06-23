10 yaralı! Ambulans kazaya karıştı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 21:31 Güncelleme:
İHA'nın haberine göre kaza, Ahlat ilçesinin Ovakışla Beldesi kavşağında meydana geldi. Sürücü G.Y.K. yönetimindeki otomobilin kavşakta beklediği sırada, Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne seyreden ve sürücülüğünü B.Ç.’nin yaptığı ambulans ile çarpıştığı öğrenildi.
Kazada ambulansta bulunan 2 Acil Tıp Teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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