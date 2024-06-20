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        Haberler Gündem 10 yaşındaki Berat Ölmez şeker koması kurbanı oldu! - Son dakika haberleri

        10 yaşındaki Berat şeker koması kurbanı!

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bayramın 1.nci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 08:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 08:20
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        10 yaşındaki Berat şeker koması kurbanı!
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        Hakkari Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez'in torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1’inci gününde şeker komasına girdi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'da yer alan habere göre Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

        Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.

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