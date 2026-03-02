10 yıldır her Ramazan dağıtıyor

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, Ramazan ayında gelenek haline getirdiği horoz şekerine bu yılda devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, yaptıkları dost sohbetlerinde özellikle 50 yaş üstü insanların eski Ramazanları özlediklerini dile getirdiğine şahit olduğunu belirtti.

Erdül Güzel, şunları söyledi: "Bu sohbetlerimizde horoz şekerinin tadını özleyen büyüklere sürpriz yapmak istedim. Bir yerde bulup beni Ramazan'da ziyaret eden dostlara iftarlık olarak verdim. Böylece 10 yıl önce başlayan horoz şekeri hediye etme gelenek haline geldi. Hem Ramazan ayının güzelliğini paylaşıyor hem de unutulan bir tadı geleceğe taşıyoruz. İftariye horoz şekeri. Eskiden Ramazan'a özel çıkardı.

Çeşitli şekilleri vardı. Horoz, deve , tren gibi. Farklı renklerde olurdular. Selelerin içinde satılırdı. Erzurum Ramazanlarında çocukların gözdesiydi ve bu geleneği yaşatıp hatırlatmak istedim. Horoz şekerini alan hatıralarına dönüyor bu da beni mutlu ediyor."