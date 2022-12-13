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10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 10 yıldır gelenek haline gelmiş yıl sonu basın toplantısının bu sene düzenlenmeyeceği bildirildi. Putin, yıl sonu basın toplantılarında tek başına sahneye çıkarak gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu

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HABERTURK.COM / Reuters
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel olarak her yıl sonunda düzenlediği basın toplantısını bu yıl yapmayacak.

     

     
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2021'de başlattığı saldırılar devam ederken, Putin'in yıl sonu basın toplantısının bu sene yapılmayacağı bilgisi Kremlin'den geldi.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Yıllardır her sene sonu düzenlenen basın toplantısında, Putin tek başına sahneye çıkarak gazetecelerin sorularını yanıtlıyordu.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Hem Rus hem de yabancı gazetecilerin davet edildiği toplantılar uzun saatler sürmesiyle ünlüydü. Dört saati aşan toplantılar yaşanmıştı.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Ancak Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında henüz başarı elde edememiş olmaması Putin'in basın toplantısını bu sene iptal etme sebeplerinden biri.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Bu yıl düzenlenecek yıl sonu basın toplantısının tarihini öğrenmek için Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a ulaşan gazeteciler, "Yeni yıldan önce böyle bir toplantı olmayacak" yanıtını aldı.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Peskov, Putin'in başka yollardan gazetecilerle iletişim kuracağını, farklı basın toplantıları düzenleyeceğini söyledi.
  • 10 yıldır ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin'in geleneksel basın toplantısı bu sene olmayacak

    Bu, Putin'in son 10 yıldır ilk kez yılın değerlendirmesini televizyondan açıklamayacağı anlamına geliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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