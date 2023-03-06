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Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Kur'an-ı Kerim'in Hz.Muhammed'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar 100 rekatlık namaz kılınışını araştırıyor. Berat Gecesi, Allah'ın rahmeti ve mağfiretini kazanmak amacıyla ibadet etmek için bir fırsat olarak kabul ediliyor. Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili'nde Müslümanlar 100 rekatlık namaz kılacaklar. İşte, Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı...

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  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili bu yıl 6 Mart gecesinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandilinde ibadet edecek Müslümanlar, 100 rekatlık namaz kılınışını sorguluyor. Hz.Muhammed, Şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edilecek kandile ilişkin olarak "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" buyurmuştur. İşte, Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılınışı...
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    BERAT KANDİLİ BU GECE İDRAK EDİLİYOR!

    Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 6 Mart 2023 tarihine denk geliyor.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    HZ. MUHAMMED'İN (SAV) BERAT KANDİLİ DUASI

    Berat Gecesi dua ve ibadetlerle huşu içerisinde geçirilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okunmalıdır. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu. Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

     

    “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    BERAT KANDİLİ 100 REKATLIK NAMAZI NASIL KILINIR?

    Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir.Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekattında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    100 REKAT NAMAZ KILINIŞI

    Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

     

    2 rekatta bir selam verilerek kılnmaktadır.

    Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekiyor.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur.

    Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

    Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

    Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    BERAT KANDİLİ NAMAZINA NİYET NASIL EDİLİR?

    100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur. Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; "Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle"

    Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    Bunlar;1.İstiğfar

    2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

    3.Fatiha-i Şerife

    4.Ayet'ül-Kürsî

    5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

    6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

    7.İhlas-ı Şerif

    8.Felak Sûresi

    9.Nâs Sûresi

    10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

     

    11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?
  • 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI | Diyanet ile 100 rekatlık Berat Kandili namazı nasıl kılınır?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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