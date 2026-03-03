Canlı
        Haberler Dünyadan 100 yaşındaki Dick Van Dyke evliliğinin 14'üncü yıl dönümünü kutladı

        100 yaşındaki Dick Van Dyke evliliğinin 14'üncü yıl dönümünü kutladı

        Aralık ayında 100 yaşına giren usta oyuncu Dick Van Dyke, kendisinden 46 yaş küçük eşiyle mutlu evliliğinde 14 yılı geride bıraktı

        Giriş: 03.03.2026 - 14:20
        14'üncü yıl dönümünü kutladı

        Dick Van Dyke ve eşi Arlene Silver, 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı. 100 yaşındaki oyuncu Van Dyke ve 54 yaşındaki makyaj sanatçısı eşi Silver, 29 Şubat 2012'de evlendi. Dört yılda bir gerçekleşen 'artık yılda' evlenen çift, yıl dönümlerini mart ayının başında kutladı.

        Van Dyke, Instagram canlı yayınında eşi Silver'a katıldı ve Silver, kaydın altına şu açıklamayı yazdı: Çok özel konuğumla 14'üncü yıl dönümümüz.

        Silver, eşi Van Dyke ile yan yana görüntülerini paylaşırken, "Bugün çok özel bir günü kutlamak için çok özel bir konuğum var. Kocam burada!" diye duyuru yaptı. Ünlü aktör de ekrandaki görüntüsüne açıklama getirirken, "Aslında boyum kısalmadı, sadece yatağa uzandım" dedi.

        Silver, yayın boyunca hayranlarına selam gönderdi, yorumlarını okudu ve soruları yanıtlarken, Van Dyke da eşiyle 2006 SAG Ödülleri'nde gerçekleşen ilk karşılaşmalarını anlattı.

        "Herkesin sahneye çıkmayı beklediği kuliste oturuyordum ve oda oyuncularla doluydu" diyen Van Dyke, "Hollywood oyuncuları hakkında bir şey söyleyeyim, incecik görünürler. Bu yüzden onları bir dakika içinde tanırım. Orada tek başıma oturuyordum, birdenbire bana doğru yaklaşan birini gördüm. İncecik bir görüntü değil, muhteşem bir güzellikti!" diye anlattı.

        "Yemin ederim ki, ayağa kalkmayı hiç düşünmedim, konuşmayı hiç düşünmedim. Ama kendimi ayakta dururken ve 'Merhaba, ben Dick' derken buldum" diyen Van Dyke, "Ne olduysa oldu, yaptım işte. Onu oturmaya davet ettim, biraz sohbet ettik, meğer makyaj sanatçısıymış, bu yüzden onu hemen işe aldım" ifadesini kullandı.

        Geçen yıl verdiği bir röportajda, eşi Silver'ı genç ruhunu koruduğu için öven Van Dyke, "Beni güvende tutmaktan o sorumlu" demişti.

        Oyuncu, "Hayatımın her gününde, her gün beni mutlu etti. O bir neşe kaynağı. Beni şarkı söylemeye veya dans etmeye teşvik edebiliyor ve çok büyük bir sorumluluk taşıyor. Ben sadece şanslıyım" diye eklemişti.

        Hollywood'un deneyimli isminin, 2008'de ölen eski eşi Margie Willett'ten Christian (75), Barry (74), Stacy (70) ve Carrie (64) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

