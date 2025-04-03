Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri belli oldu. 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde zamsız olarak ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 1000 liralık farkın hesaplara yatırılacağı tarih merak konusuydu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli ikramiyesi farkı ödeme takvimi hakkında açıklama geldi. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı.