        Haberler Sağlık 105 bin kişiden dijital vasiyetle organ bağışı

        105 bin kişiden dijital vasiyetle organ bağışı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışı süreçlerinin dijitalleştiği günden bugüne 105 bin vatandaşın dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldığını bildirdi

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 23:14 Güncelleme:
        105 bin kişiden dijital vasiyetle organ bağışı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu NSosyal hesabından, Sağlık Bakanlığının, kalp nakliyle hayata tutunan Hira Ceylan ile ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayarak, organ bağışının önemine dikkati çekti.

        Her bağışın yeni bir hayat olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Altı ay önce hayata geçirdiğimiz kanun değişikliğiyle organ bağışı süreçlerini dijitalleştirerek çok daha kolay bir hale getirdik. O günden bugüne 105 bin vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 376 binden fazla doku ve organ, hastalarımıza nefes ve umut oldu. Hira gibi nice evladımızın yüzü gülsün diye tüm vatandaşlarımızı e-Devlet üzerinden bağışçı olmaya davet ediyorum. Sağlıkla büyü Hira, fırçandan çıkacak o renkli dünyayı heyecanla bekliyoruz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Fenerbahçe derbide 10 kişi kaldı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Talisca derbide penaltıdan yararlanamadı!
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        İran'dan ABD'ye 'kırmızı çizgi' mektubu
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı