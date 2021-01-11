Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği EBA TV ders programı belli oldu. Okullarda yüz yüze eğitim, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sene sonuna kadar durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 11-15 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV 11-15 Ocak ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA tv canlı yayın ekranı

11-15 OCAK EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

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11-15 OCAK EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

11-15 OCAK TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

11-15 OCAK EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

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