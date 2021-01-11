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11-15 Ocak EBA TV ders programı nedir? İşte TRT EBA TV 11-15 Ocak yayın akışı... EBA TV canlı izle

Covid-19 salgını sebebiyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine devam edebilmesi için kurulan EBA TV'nin 11-15 Ocak tarihlerini kapsayan ders programı belli oldu. EBA TV Canlı dersler ve ders tekrarları için oluşturulan yayın akışı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle her haftanın başında paylaşılıyor. 11-15 Ocak EBA TV ders programı nedir? İşte TRT EBA TV 11-15 Ocak ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA TV frekans bilgileri... EBA TV canlı izle

11-15 Ocak EBA TV ders programı nedir? İşte TRT EBA TV 11-15 Ocak yayın akışı... EBA TV canlı izle

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği EBA TV ders programı belli oldu. Okullarda yüz yüze eğitim, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sene sonuna kadar durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 11-15 Ocak ders programı nedir? TRT EBA TV 11-15 Ocak ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA tv canlı yayın ekranı

11-15 OCAK EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

11-15 OCAK TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

11-15 OCAK EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

11-15 OCAK TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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