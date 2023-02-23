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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül deprem bölgesinde

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunarak, "Burada, bugün böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim." dedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül deprem bölgesinde
AA

Kahramanmaraş programı kapsamında Afetle Mücadele Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Gül, yetkililerden bilgi aldı, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlananlara acil şifa dileyen Gül, yaşananları gözyaşı ve üzüntüyle takip ettiğini belirtti, arama kurtarma çalışmalarında görev alan yerli ve yabancı tüm ekiplere teşekkür etti.

Kurtarma çalışmalarına herhangi bir engel teşkil etmemek adına geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletmek üzere bugün Kahramanmaraş'ta olduğunu dile getiren Gül, "Şüphesiz ki büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Canlarımız gitti, çok yara aldık. Bu yaralarımızı hep birlikte zamanla saracağız. Burada, bugün böylesi bir afetle mücadelede devlet ve milletin seferberlik içinde çaba gösterdiğine müşahede ettim." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem gerçeğinin üzerine yapılandırılması gerektiğini belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet kurumlarımızla, yapı sektöründeki tüm paydaşlarla, bilim adamlarımızla bu hedefe ulaşmak için birlikte çaba sarfetmeliyiz. Depreme hazırlıklı olma kültürünü ve bilincini tepeden tırnağa benimsemeli ve benimsetmeliyiz. Bunu şimdi yapmazsak ne zaman yapacağız? Bundan sonra kurumları ve kuralları sağlamlaştırmamız ve gerekli denetimleri uygulatmamız şart. Daha dayanıklı bir geleceği ancak birlikte böyle inşa edebiliriz."

Gül'e ziyarette Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da eşlik etti.

Gül, daha sonra Kahramanmaraş merkez ve Pazarcık ilçelerindeki konteyner ve çadır kentleri ziyaret etti, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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