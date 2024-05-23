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        11 Eylül Hangi Burç? 11 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        12 ay içinde doğum tarihlerine göre farklı burçlar bulunur ve her bir tarihin belli bir burca karşılığı vardır. Sizin doğum tarihiniz 11 Eylül ise ve bu tarihin hangi burca işaret ettiğini merak ediyorsanız yazıyı okuyarak detayları öğrenebilirsiniz. 11 Eylül burcu ne? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:06
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        11 Eylül Hangi Burç?
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        Her burçta olduğu gibi 11 Eylül tarihinde doğan kişilerin de belli bir burcu vardır. Zodyak’ın 12 burcundan biri de 11 Eylül tarihine tekabül eder. 11 Eylül’ün hangi burcun tarihi olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için tüm detayları bu yazıda derledik. 11 Eylül burcu özellikleri neler? Yükseleni ne, hangi ünlüler bu tarihte doğdu?

        11 EYLÜL HANGİ BURÇ?

        Son dönemlerde arama motorlarında en fazla sorulan soruların başında “11 Eylül hangi burç?” sorusu gelir. 11 Eylül tarihinde doğan insanların burcu Başak’tır. Toprak elementinden bir burç olan Başak’ın gezegeni Merkür’dür. Bu insanlar; titiz, çalışkan, detaycı, hizmet odaklı, emektar, mükemmel odaklı yapıdadır. Başak burcunun bedende temsil ettiği nokta ise bağırsaklardır.

        11 EYLÜL BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        11 Eylül burcu erkeği özellikleri aşağıda derlenmiştir;

        • Titiz ve son derece düzenli erkeklerdir.
        • Karşılarındaki için birçok fedakarlıkta bulunabilirler.
        • Zaman zaman mükemmeliyetçi olup hayatlarındaki insanı bunaltabilirler.
        • Eleştirel yönleri sayesinde iyi bir lider olabilirler.
        • Temizliğe ve kişisel hijyenlerine özen gösterirler.
        • Adaletli insanlardır.

        11 EYLÜL BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

        11 Eylül burcu kadını özelliklerini ise aşağıdaki listede bulabilirsiniz;

        • İş ve okul hayatlarında oldukça başarı odaklıdırlar.
        • Akademik kariyer yapmak, hangi yaşta olurlarsa olsunlar bir anda akıllarına düşebilir.
        • Bu insanların seçim yapma konusunda yaşadığı zorluklara çevresindeki insanlar çok yakından tanıktır.
        • Başak kadınına hediye düşünüyorsanız bu bir ajanda ya da planlayıcı olabilir.
        • Temiz, net ve hatasız iş yapmak için saatlerini vermekten çekinmez.

        11 EYLÜL BURCU YORUMU

        11 Eylül burcu yorumu için aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz;

        • Sevdiklerinin her daim yanlarında olmasını isterler.
        • Onlarla birlikte çalışan insanların da kendisi gibi detaycı ve düzenli olmasını beklerler.
        • Disiplinli insanlardır.
        • Temiz beslenmeyi, sağlıkları için bir şeyler yapmayı ve egzersiz yapmayı alışkanlık hâline getirmekte zorlanmazlar.
        • Zaman zaman fazlasıyla yargılayıcı olabilirler.
        • Yaşamları boyunca hızlı ve dinlenmeden çalışmaları şaşırtıcı değildir.
        • Huzursuzluk, eleştirel yönleriyle birleştiğinde zihinsel olarak rahatlamaları oldukça zorlaşır.
        • Mental paylaşımlara önem verir ve arkadaş ortamlarında bu tür sohbetler ederler.
        • Arkadaş ve partner seçiminde detaycı olduklarından birine kolayca bağlanamazlar.
        • Hayatın içindeki standart bir şeye karar verirken dahi oldukça fazla düşünürler.

        11 EYLÜL YÜKSELENİ NEDİR?

        Peki 11 Eylül yükseleni nedir? Bu tarihte doğduysanız yükselen burcunuzu net olarak öğrenmek için doğum saati ve yerine ihtiyacınız vardır. Ancak bunu öğrendiyseniz ve yükselen burcunuz Başak ise şu özelliklere sahip olabilirsiniz;

        • En ufak detayı bile kolayca yakalayabilirler.
        • Yaşadıkları ortamların düzenli olması onlar için her şeyden önemlidir.
        • Sağlıklı yaşam ve egzersiz onların olmazsa olmazıdır.
        • Onların hayat amacı çalışmak ve üretmektir.
        • Sistem oluşturmak ve düzen oluşturmak en büyük keyif kaynaklarıdır.
        • Bulundukları ortamda geri planda kalarak kendi içlerinde düşünmek ve sonuca varmak onlar için öne atılmaktan daha keyiflidir.
        • Çalışkan yapılarıyla zorluklar karşısında dahi kolayca motivasyon sağlayabilirler.

        11 EYLÜL TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

        11 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz;

        • Yasin Pilavcılar
        • Efecan Şenolsun
        • Özlem Türay
        • Burhan Doğançay

        Ve 11 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular listesi;

        • Cameron Burrell
        • Elşen Rızazade
        • Jordan Ayew
        • Tyler Hoechlin
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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