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        12 Eylül Hangi Burç? 12 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        12 Eylül tarihinde doğmuşsanız ve bu tarihin hangi burçtan olduğunu bilmiyorsanız bu yazıyı okuyarak Güneş burcunuz ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. İnternet üzerinde bu tarihin astrolojik yönüyle ilgili çok fazla arama sorgusu vardır. Peki 12 Eylül burcu ne? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:57
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        12 Eylül Hangi Burç?
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        12 Eylül tarihinin de tıpkı diğer tarihler gibi astrolojik yönü vardır. Astrolojide her bir burcun taşıdığı belli başlı özellikler vardır. Sizin merak ettiğiniz tarih 12 Eylül ise bu yazı sayesinde burcunuz ile ilgili birçok detay öğrenebilirsiniz. 12 Eylül burcu özellikleri ve diğer detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        12 EYLÜL HANGİ BURÇ?

        İnternet sorgularında son dönemlerde “12 Eylül hangi burç?” sorusunun çok sık sorulduğu görülmüştür. Söz konusu tarih, Zodyak’ın 6. burcu olan Başak burcuna aittir. Bu burcun elementi toprak, yönetici gezegeni ise Merkür’dür. Değişken burçlardan biri olan Başak, aynı zamanda değişken burç kategorisine dâhildir. Bu burca sahip olan insanların fiziksel özellikleri; uzun boy, ince bel, koyu renk ve benzeri şekildedir.

        12 EYLÜL BURCU ERKEĞİ

        12 Eylül burcu erkeği ile ilişkide olan kadınların kendini düzenli bir hayata alıştırması gerekir. Bu erkekler, gelişi güzel ve spontan yaşamdan pek hoşlanmazlar. Diğer özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

        • Zaman zaman evhamlı ve kuruntulu yapı sergileyebilirler.
        • Akılcı ve pratik yönleri partnerlerinin ilgisini çekerek hayatlarını kolaylaştırabilir.
        • Hizmet odaklı yönleri, eşlerinin yanı sıra çocuklarının da kendini şanslı hissetmesini sağlar.
        • Bazı zamanlarda çok fazla eleştirel olabilirler ve bu yönleri, hayatlarındaki insanın yetersiz hissetmesine neden olabilir.
        • Dakik insanlardır ve buluşma saatine vaktinden önce varmaları şaşırtıcı değildir.

        12 EYLÜL BURCU KADINI

        12 Eylül burcu kadını da tıpkı burcun erkeği gibi detaycı ve titizdir. Onların ajandaları her daim çantalarındadır ve buldukları herhangi uygun bir yerde akıllarındaki planları kâğıda dökerler. Diğer özellikler;

        • Dikkatli ve detaycı insanlardır.
        • Objektif olmaya çalışsalar da hatalara takılı kalmaktan vazgeçemezler.
        • Aniden ayarlanan bir programa uymak onlar için zordur.
        • Sağlıklı yaşam ve egzersizden zevk alırlar.
        • Davranışlarına bakıldığında pratiklik ve hız görülür.
        • Bazı durumlarda eleştirel yönleri rahatsız edici olabilir.

        12 EYLÜL BURCU YORUMU

        12 Eylül burcu yorumu için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz;

        • Bir başak burcu insanı için yapılacak en yerinde yorum, bu insanların detaylara verdiği önemdir.
        • Ormanın içindeki tek bir ağaca odaklanırken tüm ormanı gözden kaçırmak gibi detaylara aşırı bağlıdırlar.
        • İnsan ilişkilerinde yaşadıkları en büyük problem mükemmeliyetçi yönleriyle ortaya çıkar.
        • Zaman zaman ikili ilişkilerde eleştirinin dozunu kaçırabilirler.
        • Bunların yanı sıra derleyici toparlayıcı yönleriyle aile içinde sevilen kişi olurlar.
        • Çözüm odaklı yapılarıyla kriz anlarını güzelce toparlayabilirler.

        12 EYLÜL YÜKSELENİ NEDİR?

        Aklınızdan “12 Eylül yükseleni nedir?” sorusu geçiyorsa bu noktada özel bir burç söylemek doğru olmayacaktır. Ancak yükseleniniz Başak ise şu özelliklere sahip olabilirsiniz;

        • Metodik yöntemler ve mental faaliyetler sizin için keyif vericidir.
        • Başarmaktan ve akademik kariyerden keyif alabilirsiniz.
        • Sindirim sistemi rahatsızlıklarına yatkın olabilirsiniz.
        • Mükemmeliyetçi, detaycı ve sistematik yapınızla diğer insanlardan ayrılırsınız.
        • Konsantre olmak ve dikkatinizi bir işe vermek sizin için zor değildir.
        • Eş ve arkadaş seçimi konusunda oldukça titiz olabilirsiniz.

        12 EYLÜL TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

        İşte 12 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular;

        • Sunay Akın
        • Ece Seçkin
        • Derin Yayla
        • Burak Aksak

        12 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıdadır;

        • Neil Peart
        • Ben McKenzie
        • Jennifer Hudson
        • Paul Walker
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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