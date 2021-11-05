Jüri Başkanı Niki Karimi 0:00 / 0:00

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11'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali' 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisi açıklandı.

Pelin Esmer

Jüri; İran'dan yönetmen, yapımcı ve oyuncu Niki Karimi, Bulgaristan'dan Sofia Meetings yöneticisi ve yapımcı Mira Stalevave, Ukrayna'dan Liev Uluslararası Film Festivali Molodist'in program yöneticisi Bohdan Zhuk, Türkiye'den oyuncu Mehmet Aslantuğ ve yönetmen Pelin Esmer'den oluştu.

Mehmet Aslantuğ

FESTİVAL ENDÜSTRİYİ 3'ÜNCÜ KEZ VISIONIST İLE BİR ARAYA GETİRİYOR

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival 26 Kasım 2021 - 2 Aralık 2021 arasında İstanbul'da gerçekleşecek. 25 Kasım 2021 Perşembe akşamı Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde açılışı yapılacak olan festivalin filmleri; Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gösterime girecek. Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşecek akademik program başlığı 'Çevre Adaleti' olacak.

Mira Stalevave

27 - 28 Kasım 2021'de endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu VisionIST Endüstri Günleri'nin 3'üncüsü çevrimiçi olarak gerçekleşecek.