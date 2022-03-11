İSTANBUL'DA MARMARAY, METROBÜS, OTOBÜS VE METRO SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Şehirler arası otobüslerin iptaline yönelik henüz bir açıklama yapılmadı ancak şehiriçi ulaşımın detayları İBB tarafından duyuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada, ''Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi. Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.'' ifadeleri yer aldı.