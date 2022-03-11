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11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Yoğun kar yağışı tüm yurdu etkisi altına alırken ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Sibirya'dan gelen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle pek çok uçuş iptal edilirken gözler toplu taşımaya çevrildi. Toplu taşımayı kullanmak isteyen vatandaşlar "İstanbul'da toplu taşıma bugün çalışıyor mu?" sorusuna yanıt aradı. Peki, 11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu?

  • 01
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    Toplu taşıma bugün çalışıyor mu? Aybar soğuk hava dalgası tüm yurtta hissedilirken, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde ulaşım zorluğu yaşandı. İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferlerini kullanacak vatandaşlar "İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar?" sorularına yanıt aradı. Peki, 11 Mart İstanbul'da toplu taşıma bugün çalışıyor mu? İşte, detaylar...
  • 02
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

    İstanbul'da bugün metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler hizmet vermeye devam edecektir.
  • 03
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    İSTANBUL'DA MARMARAY, METROBÜS, OTOBÜS VE METRO SEFERLERİ ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

    Şehirler arası otobüslerin iptaline yönelik henüz bir açıklama yapılmadı ancak şehiriçi ulaşımın detayları İBB tarafından duyuruldu. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada, ''Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi. Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00’ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.'' ifadeleri yer aldı.
  • 04
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    MARMARAY SEFERLERİ

    İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.
  • 05
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    METRO SEFERLERİ 

    İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarda seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.
  • 06
    11 Mart İstanbul'da Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro seferleri çalışıyor mu, saat kaça kadar 11 Mart 2022?

    VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 

    Vapur seferleri ile ilgili Şşehir Hatlarından yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimizde aksamalar ve iptaller yaşanabilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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