11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve Covid yasası var mı?
Uzun süredir üzerinde çalışılan 11. Yargı Paketi, Meclis'e geliyor. Yeni yargı paketiyle, 31 Temmuz 2023 sonrasında hükmü kesinleştiği için pandemi dönemi imkânlarından yararlanamayan kişilerin durumunu yeniden ele alacak. İnfaz düzenlemesini de içermesi beklenen 11. Yargı Paketi maddeleri ve yeni yargı paketinin Meclis'e sunulacağı tarih gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Meclis'e geldi mi?" İşte 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
11. Yargı Paketi'ne ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulması beklenen yeni yargı paketinin TBMM'nin gündemine geleceği tarih belli oldu. Düzenlemenin yasalaşması durumunda ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi bekleniyor. 11. Yargı Paketi, infaz düzenlemesinin yanı sıra bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Peki, "11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, Meclis’e geldi mi?" İşte detaylar...
11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi, 27 Kasım Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.
Paket, organize suç örgütleriyle mücadeleden bilişim suçlarına, trafik güvenliğinden infaz rejimine kadar birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor.
YENİ PAKETTE İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
Yapılan etki analizi çalışmalarının ardından AK Parti Grubu, 11. Yargı Paketi içerisine infaz düzenlemesini ekleme kararı aldı. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı paketin yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis’e sunulması bekleniyor. Düzenlemenin mevcut çerçevede yasalaşması hâlinde ilk aşamada yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestliğe geçerek tahliye edilmesi bekleniyor. Bu sayının düzenlemenin kapsamına bağlı olarak ilerleyen dönemde artabileceği değerlendiriliyor.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylül ayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve infaz sisteminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine daha önce bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatmıştı.
11. Yargı Paketi'yle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların yaptırımının daha da netleştirilmesini amaçlayacaklarını belirten Bakan Tunç, "Meskun mahalde silah atanın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngören taslağımızı Meclis'e sunduk. Bu taslak komisyondan geçti. Kurusıkı da buna dahil düğünlerde, nişanlarda silah atılıyor, oralarda eğer silah atılmışsa yarı oranında arttırılması söz konusu." bilgisini paylaşmıştı.
Trafikte yol kesme, ulaşım araçlarını engelleme konularında da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngören düzenlemenin TBMM'de olduğunu aktaran Bakan Tunç, bunların yanı sıra bilişim suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis konularında da düzenlemelerin yasalaşması gerektiğini ifade etmişti.
Bakan Yılmaz Tunç, "İnfazla alakalı af vesaire bu konular gündemimizde değil." demişti.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak.
Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek.
Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak.
Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza yarısından bir katına artırılabilecek. Buna göre 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay; 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecek.
Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suç düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde işlenirse; ceza yarı oranda artırılacak.
Trafikte yol kesme, Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.
"Kiralık IBAN" olarak bilinen ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenler 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek.
Teklifle dolandırıcılığın önlenmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik ödeme özelliği eklenecek. Ses, parmak izi, yüz ve göz gibi fiziksel özelliklere göre güvenli ödeme yapılması sağlanacak.
YENİ YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
11. Yargı Paketi'nde; çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.
24-25 maddeden oluşacak 11. Yargı Paketi ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Yol kesme, meskun mahalde silahla ateş etme, saldırma gibi topluma karşı işlenen suçlarda cezalar artacak.
11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek.
Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.