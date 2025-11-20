AK Parti, 11. Yargı Paketi çalışmalarını tamamladı. Paketle cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

MESKUN MAHALDE ATEŞ EDENLERE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacak. Bu suç düğün, nişan, asker uğurlaması gibi toplu törenlerde işlenirse; ceza yarı oranda artırılacak.

TRAFİKTE YOL KESENLER 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALACAK

Trafikte yol kesme, Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

BİLİŞİM VE DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK SUÇLARDA CEZA ARTACAK

"Kiralık IBAN" olarak bilinen ödeme araçlarını veya hesap bilgilerini başkasına verenler 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, ilgili banka hesabı 3 güne kadar askıya alınabilecek. Teklifle dolandırıcılığın önlenmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik ödeme özelliği eklenecek. Ses, parmak izi, yüz ve göz gibi fiziksel özelliklere göre güvenli ödeme yapılması sağlanacak.