Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

11.2 milyon liralık 'fahiş fiyat' cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2023'ün ilk 5 ayında 17 bin 278 firmaya ait 334 bin 154 üründe fiyat etiketi denetimi yapıldı. 11 bin 301 aykırılık için 11 milyon 244 bin 727 lira para cezası uygulandı

11.2 milyon liralık 'fahiş fiyat' cezası
AA

Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada perakende ticarette tüketicilerin yazılı ya da elektronik sözleşme akdedilmeksin yüz yüze yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilerek kendileri için en avantajlı mal veya hizmeti satın almalarına imkan veren fiyat etiketine ilişkin tüketici mevzuatında yapılan özel düzenlemeler ile tüketicilerin korunması amacının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle;

  • Perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması,
  • Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunlu olduğu,
  • İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı aldatıcı bilgiler içermemesi gerektiği,

hususlarının yer aldığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır.

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda 10.06.2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malın kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlüklerine; başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: TİSK'ten asgari ücret zammı açıklaması! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM TİSK'ten asgari ücret açıklaması
Son dakika haberleri: TÜİK duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM İşsizlik rakamları açıklandı
Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına temkinli başladı
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar temkinli
Darüşşafaka Cemiyeti'nden Bayram bağışı çağrısı
İŞ-YAŞAM Darüşşafaka'dan Bayram bağışı çağrısı
Merkez Bankası sitesinde güncelleme
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası sitesinde güncelleme
Uluslararası gemilerin boğazlardan geçişine yeni düzenleme
İŞ-YAŞAM Bakan Uraloğlu, "Gemilerden net ton başına 4,42 dolar ...
TZOB Genel Başkanı Bayraktardan genç nüfusun tarıma dönüşünün desteklenmesi çağrısı
İŞ-YAŞAM Tarıma dönüş için destek çağrısı
Anadolu Efes'ten 'Entegre Rapor'
İŞ-YAŞAM Anadolu Efes'ten 'Entegre Rapor'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Çukurova Havalimanı yıl sonunda açılacak
İŞ-YAŞAM "Çukurova Havalimanı yıl sonu açılıyor"
Koton'dan Suya Saygı koleksiyonuyla 'Plastiksiz Kaş'a destek
İŞ-YAŞAM Koton'dan 'Plastiksiz Kaş'a destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.