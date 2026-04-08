1191 tarihi eser vakıflar adına tescil edildi

Vakıf yoluyla ortaya çıkan ve zamanla kamu kurumlarının mülkiyetine geçen taşınmazlar, vakıfların katkısıyla yapılan veya onarılan yapılar da dahil olmak üzere yeniden vakıflar adına tescil ediliyor.

Hazine, belediyeler, il özel idareleri ve köy tüzel kişiliklerinin yanı sıra Ziraat Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü gibi kurumların mülkiyetindeki taşınmazlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Süreç, İstanbul, Bursa, İzmir ve Konya başta olmak üzere Türkiye genelinde uygulanıyor.

Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Otel, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Sait Halim Paşa Yalısı ile Konya’daki bazı taşınmazlar sürecin öne çıkan örnekleri arasında. Konya’da daha önce belediye mülkiyetinde bulunan Sanayi Mektebi ve Eski Tekel Binası da vakıflar adına tescil edilen taşınmazlar arasında yer aldı.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıf yoluyla ortaya çıkmış ve zaman içinde kamu kurumlarının mülkiyetine geçmiş taşınmazların yeniden vakıflar adına tescil edildiğini belirtti. Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mazbut vakıfların haklarını koruma sorumluluğunu taşıdığını vurgulayarak işlemlerin hukuki zeminde yürütüldüğünü ve eserlerin aslına döndürülmesinde herhangi bir ayrım yapılmadığını ifade etti.