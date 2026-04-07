12. Avrupa Suzuki Çocukları, müziğin evrensel gücünü dünyaya duyurdu

12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi; Afrika’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan 29 ülkeden yaklaşık 1000 çocuk müzisyen, yükselen notalar aracılığıyla “Belki de dünyayı müzik kurtaracak” mesajıyla evrensel bir barış çağrısı yaptı.

Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu, 3-7 Nisan 2026 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Beş gün süren organizasyon kapsamında 22 farklı salonda toplam 168 oturum düzenlendi; keman, viyola, piyano, çello, flüt, gitar ve SECE olmak üzere 7 farklı branşta eğitimler, grup çalışmaları ve konserler hayata geçirildi. Katılımcı profili; farklı yaş gruplarından 0 ile 18 arasında değişen öğrencilerin yanı sıra dünya çapında maestro kabul edilen 30’a yakın eğitmen ve 100’ün üzerinde gözlemci öğretmenle birlikte eğitim aldı.

Etkinlik kapsamında, 21 salonda 272 oturumda 190 saati aşan çalışmalar yapıldı. Söz konusu süre, programın kapsamını ve eğitim faaliyetlerinin yoğunluğunu somut verilerle ortaya koydu.

Avrupa Suzuki Derneği (ESA) tarafından desteklenen ve Türkiye seksiyonu Suzuki Müzik Eğitim Derneği (SMED) tarafından organize edilen etkinlikte, Suzuki müzik eğitimi yaklaşımıyla yetişen öğrenciler bir araya gelerek müzik aracılığıyla evrensel bir buluşma zemini oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ana sponsorluğunu, Ahlatcı Holding’in bağlı kuruluşlarından Dünya Katılım Bankası üstlendi. Banka, etkinlikte “Gelecek Nesillerin Katılım Ortağı - Future Generation Partner” olarak konumlandı ve “Sizinle Aynı Tondayız - Future in Tune” mesajını verdi.

Beş gün boyunca devam eden programda çocuklar, alanında uzman eğitmenlerle çalışarak orkestralarda yer aldı ve sahne deneyimi kazandı. Bu süreçte İstanbul, çocukların ortak üretimiyle uluslararası bir müzik ve etkileşim alanına dönüştü.

25 yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yöneten dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal etkinliğin Onur Konuğu olarak genç müzisyenlerle deneyimlerini paylaştı. Programın finalinde gerçekleştirilen “Suzuki Gala Konseri”nde tüm katılımcılar aynı sahnede buluşarak güçlü bir uluslararası barış mesajı verdi.

Program yalnızca konserlerle sınırlı kalmadı; öğrenciler ESA üyesi uzman müzisyenlerden eğitim aldı, eğitmenlere yönelik pedagojik oturumlar gerçekleştirildi ve aileler Suzuki felsefesine yönelik söyleşilerle sürece dahil oldu.

Gala konseri öncesinde gerçekleştirilen törende, organizasyona destek veren kurum temsilcileri ve paydaşlara plaketleri takdim edildi. Onur Konuğu Gürer Aykal’a hediyesi sunulurken, Ahlatcı Holding’i temsilen Av. Elif Engin Ahlatcı plaketini Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’nun elinden aldı. Avrupa Suzuki Birliği Onursal Başkanı Martin Ruttimann hediyesini Dr. Batuhan Mumcu’ya takdim ederken, Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş ise plaketini İstanbul Valisi Davut Gül’den aldı.

Törene çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Konserin ardından çocuklar ve katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

DR. BATUHAN MUMCU: SANAT, İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN EN EVRENSEL DİLDİR

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu konuşmasında, şunları ifade etti: “Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Tarihi, çok katmanlı kültürel mirası ve canlı sanat hayatıyla, yüzyıllardır kültürlerin beşiği olan İstanbul’umuza hoş geldiniz. Bugün; 29 farklı ülkeden altı yüzü aşkın genç müzisyen ve değerli eğitmenlerimizin hayat verdiği bir performansa şahitlik edeceğiz. Sanat, insanları bir araya getiren en evrensel dildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, kültür ve sanatı yalnızca korunması gereken bir miras olarak değil; aynı zamanda geleceği inşa eden, uluslararası kültürel etkileşimi güçlendiren stratejik bir alan olarak ele almaktadır.”

İKRAM GÖKTAŞ: GELECEK NESİLLERİN KATILIM ORTAĞI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, konuşmasında şunları ifade etti:

“Gelecek nesillerin gelişimini desteklemek, insanlığın ortak yarınlarına yapılan en değerli katkıdır. 29 ülkeden yaklaşık 1000 çocuğun İstanbul’da müziğin evrensel diliyle buluşması, barış ve umut mesajının güçlü bir örneğidir. Dünya Katılım Bankası olarak bu organizasyonda ‘Gelecek Nesillerin Katılım Ortağı’ olmaktan gurur duyuyoruz ve çocukların hayallerini büyütebildiği bir geleceğe katkı sunmaya devam ediyoruz.”