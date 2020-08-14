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Coca-Cola Türkiye, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörüne yönelik destek çalışmalarına bir yenisini eklediğini duyurdu.

Yeni destek çalışması kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren, 12 bin noktaya hijyen kitinin ulaştıracağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, küçük yerel kafe ve restoranlara dağıtılacak olan hijyen kitinin içinde, işletmelerin ihtiyaç duyduğu maske, eldiven, dezenfektan ve bilgilendirme broşürü yer alacak.

Coca-Cola Türkiye, daha önce de satış noktalarını desteklemenin yanı sıra tüketiciye fayda sağlamak amacıyla toplam 1.5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye eden “Bu Coca- Cola Bizden” kampanyasını başlatmış, 500’ü aşkın küçük restoran ile yerel zincire de Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği sunarak işletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasına destek olmuştu.