        12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası elemelerinin en güçlü 2. takımı! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası elemelerinin en güçlü 2. takımı!

        A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan güç sıralamasında 2'nci sırada yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:49
        12 Dev Adam, elemelerin en güçlü 2. takımı!
        FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi güç sıralamasını açıkladı.

        A Milli Basketbol Takımımız listede ikinci sırada yer aldı. Son Avrupa şampiyonu Almanya ise elemelerin en büyük favorisi olarak gösterildi.

        12 Dev Adam, eleme grubundaki ilk maçında 27 Kasım Perşembe akşamı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek'i konuk edecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.

