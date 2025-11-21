12 Dev Adam, 2027 Dünya Kupası elemelerinin en güçlü 2. takımı!
A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için açıklanan güç sıralamasında 2'nci sırada yer aldı.
Giriş: 21.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 21.11.2025 - 15:49
FIBA, 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi güç sıralamasını açıkladı.
A Milli Basketbol Takımımız listede ikinci sırada yer aldı. Son Avrupa şampiyonu Almanya ise elemelerin en büyük favorisi olarak gösterildi.
12 Dev Adam, eleme grubundaki ilk maçında 27 Kasım Perşembe akşamı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bosna Hersek'i konuk edecek. Mücadele saat 21.00'de başlayacak.
