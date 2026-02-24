Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Sırbistan'a bileniyor - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Sırbistan'a bileniyor

        12 Dev Adam, Sırbistan ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası eleme grubu maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        12 Dev Adam, Sırbistan'a bileniyor

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda 27 Şubat Cuma günü Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

        Basketbol Avrupa Ligi 29. hafta maçları nedeniyle başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, idmanda yer almadı.

        Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

