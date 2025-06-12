12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü anlamı önemi ve tarihçesi
Her yıl 12 Haziran, çocuk işçiliğine karşı küresel mücadelenin sembol günü olarak anılıyor. Bu özel gün, çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılarak zorla çalıştırılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Dünya genelinde milyonlarca çocuk, yaşıtlarıyla oyun oynamak yerine ağır iş koşullarında yaşam mücadelesi veriyor. 12 Haziran, bu adaletsizliğe karşı farkındalık yaratmak ve çözüm yollarını tartışmak için önemli bir fırsat sunuyor. İşte 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü önemi ve tarihçesi...
12 Haziran, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak biliniyor ve çocuk hakları açısından kritik bir anlam taşıyor. Gün, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tehdit eden çalışma koşullarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor. 12 Haziran, çocukların ellerine kalem yerine iş aleti verilmesine dur demek için bir çağrı niteliği taşıyor. İşte detaylar...
12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Her yıl 12 Haziran’da anılan bu gün, çocuk işçiliğine karşı küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir gündür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen bu özel gün, çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir yaşam hakkını savunmayı hedefler. Milyonlarca çocuk hâlâ ağır işlerde çalıştırılırken, bu gün dünya genelinde hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve bireyleri harekete geçmeye çağırır. Amaç, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, ilk kez 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ilan edildi. Bu tarih, ILO’nun çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini yasaklayan 182 No’lu Sözleşmesi’nin kabul edilmesinden sonra sembolik bir gün olarak belirlendi. O günden bu yana, dünya çapında çeşitli etkinliklerle çocuk işçiliğine karşı bilinç artırılmaya çalışılıyor. Günün amacı, özellikle tehlikeli ve sömürüye dayalı işlerde çalışan çocuklara dikkat çekerek önleyici politikaların geliştirilmesini teşvik etmektir.
TARİHTE 12 HAZİRAN
1550 - Finlandiya'nın başkenti Helsinki kuruldu.
1826 - Yeniçeri Ocağı'nın yerine Eşkinci Ocağı'nın kurulmasına başlandı.
1898 - Filipinler, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1908 - Tokat'ta sel felaketi yaşandı. 459 bina zarar gördü, 223 kişi öldü.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.
1921 - Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı Aleksandros, Başbakanı Venizelos ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.
1924 - Türkiye'nin ilk sanatoryumu olan Heybeliada Sanatoryumu açıldı.
1925 - İstanbul Muallimler Cemiyeti kongresi yapıldı.
1932 - Hicaz Naibi Emir Faysal, Türkiye'yi ziyaret etti.
1935 - Bolivya ve Paraguay, Gran Chaco bölgesinde üç yıldır sürdürdükleri Chaco Savaşı'na bir antlaşmayla son verdi.
1940 - Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Başkanlığında toplanan Hükûmet, savaş dışı kalınmasını kararlaştırdı.
1940 - II. Dünya Savaşı: 54 bin kişiden oluşan İngiliz ve Fransız Birlikleri, Manş Denizi sınırında Saint-Valery-en-Caux'da, Alman Generalfeldmarschall Erwin Rommel'in ordularına teslim oldu. Alman Birlikleri, Paris'e doğru ilerlemeye devam etti.
1941 - Çanakkale açıklarında bir Fransız ticaret gemisi torpillenerek batırıldı. Geminin mürettebatı kurtarılarak İstanbul'a getirildi.
1947 - Büyük Doğu dergisi, Mahkeme kararıyla 4 ay kapatıldı.
1948 - 1956 yılına kadar Macaristan Halk Cumhuriyeti'nde iktidar olan Macar İşçi Partisi kuruldu.
1957 - Kırşehir yeniden il yapıldı.
1958 - Ankara'da Kıbrıs için yapılan mitinge, 150 binden fazla kişi katıldı.
1960 - Geçici Anayasa açıklandı. TBMM'nin bütün hak ve yetkileri, Geçici Anayasa gereğince Millî Birlik Komitesi'ne verildi.
1966 - Keban Barajı'nın temeli atıldı.
1967 - Sovyetler Birliği, uzay aracı "Venera 4" Venüs gezegenine yolladı.
1967 - ABD'de ırklar arası evliliği yasaklayan yasalar tamamen lağvedildi.
1968 - İstanbul Üniversitesi, Deniz Gezmiş önderliğinde öğrenciler tarafından işgal edildi.
1971 - Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
1974 - Hükûmet, Ataş Rafinerisi'ni devletleştireceğini açıkladı.
1975 - Yunanistan, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) üyeliği için resmen başvurdu.
1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 17. idamı: 3 Şubat 1976'da kan davası sebebiyle kahve basıp bir kişiyi 5 kurşunla öldüren Şahabettin Ovalı idam edildi.
1984 - Urfa'nın adı, "Şanlıurfa" olarak değiştirildi.
1984 - Foto Muhabirleri Derneği kuruldu.
1986 - Ahmet Altan'ın "Sudaki İz" adlı romanı "muzır" bulundu. Altan ve yayımcısı Erdal Öz hakkında dava açıldı.
1986 - Haydar Dümen'in "Cinsel Yaşam 2" adlı kitabı toplatıldı.
1987 - Birleşik Krallık'ta genel seçim yapıldı. Margaret Thatcher önderliğinde Muhafazakârlar 3. kez seçimi kazandı.
1988 - Ankara'da 15 dakika esen 80 kilometre hızındaki rüzgâr ve şiddetli yağmur, arkasında 14 ölü bıraktı.
1989 - Bulgaristan'dan göç eden Türklerin sayısı 90 bin kişiyi buldu.
1990 - Rusya resmen bağımsızlığını ilan etti.
1994 - Boeing 777, Paine Field'den kalkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
2000 - Türkiye'nin ilk uzay kampı, "Uzay Kampı Türkiye" açıldı.
2002 - TOFAŞ Kuş Serisi'nin üretimini sonlandırdı.
2004 - Yeni Zelanda'da bir evin tepesine düşen 1,3 kg ağırlığında kondrit tipinden bir gök taşı evde büyük hasara yol açtı, ama can kaybına neden olmadı.
2005 - Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na ilk petrol verildi.
2007 - Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın Başkanı Tülay Tuğcu emekliye ayrıldı.
2009 - İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.
2011 - Türkiye'de 2011 TBMM Milletvekilliği genel seçimleri yapıldı.
2016 - Orlando, Florida'daki bir gey bara düzenlenen saldırıda 49 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Saldırgan Omar Mateen, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.