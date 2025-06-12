12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl 12 Haziran’da anılan bu gün, çocuk işçiliğine karşı küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir gündür. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirlenen bu özel gün, çocukların eğitim, oyun ve güvenli bir yaşam hakkını savunmayı hedefler. Milyonlarca çocuk hâlâ ağır işlerde çalıştırılırken, bu gün dünya genelinde hükümetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve bireyleri harekete geçmeye çağırır. Amaç, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, ilk kez 2002 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ilan edildi. Bu tarih, ILO’nun çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerini yasaklayan 182 No’lu Sözleşmesi’nin kabul edilmesinden sonra sembolik bir gün olarak belirlendi. O günden bu yana, dünya çapında çeşitli etkinliklerle çocuk işçiliğine karşı bilinç artırılmaya çalışılıyor. Günün amacı, özellikle tehlikeli ve sömürüye dayalı işlerde çalışan çocuklara dikkat çekerek önleyici politikaların geliştirilmesini teşvik etmektir.