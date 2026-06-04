12 HAZİRAN OKUL VAR MI? 12 Haziran Cuma günü ders olacak mı? MEB tatil açıklaması
12 Haziran 2026 Cuma günü okulların açık olup olmayacağı konusu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamayla birlikte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihinin güncellendiği bildirildi. Yeni planlamaya göre LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Sınav tarihindeki bu değişiklik, dikkatleri sınavdan bir gün öncesine, yani 12 Haziran Cuma gününe çevirdi. Bu nedenle "12 Haziran'da ders işlenecek mi?", "Okullar tatil edilir mi?" ve "Bu gün neden tatil ilan edilebilir?" gibi sorular öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 3 Nisan’da yaptığı açıklamanın ardından, “12 Haziran’da okullar açık mı olacak, tatil kararı alındı mı?” soruları öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası kapsamında oynayacağı karşılaşma nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi bir gün öne çekilmişti. Bu gelişmenin ardından gözler 12 Haziran Cuma gününe çevrildi. Peki, söz konusu tarihte okullarda eğitim devam edecek mi, yoksa tatil mi olacak? İşte ayrıntılar.
12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ, DERS OLACAK MI?
12 Haziran 2026 Cuma günü, Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okullarda (ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi) eğitim-öğretime bir günlüğüne ara verilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi sınav sürecine yönelik yaptığı planlamalar kapsamında, söz konusu tarihte ders yapılmayacak. Öğrenciler izinli sayılırken, öğretmenler ve okul yöneticileri ise sınav hazırlıkları çerçevesinde görev alacakları okullarda düzenleme ve hazırlık çalışmalarını sürdürecek.
MEB TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmıştı.
Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı incelendiğinde, A Millî Futbol Takımı’nın aynı gün Avustralya ile Türkiye saatiyle 07.00’de karşı karşıya geleceği görülmüştür. Maç sonrasında ülke genelinde oluşabilecek kutlamalar, gürültü, trafik yoğunluğu ve benzeri hareketliliklerin öğrencilerin sınav konsantrasyonunu olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmiştir.
Bu nedenle yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Sınavın oturum saatlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Buna göre birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30’da, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30’da başlayacaktır.
Öte yandan, öğrencilerin sınav öncesinde olası olumsuzluklardan etkilenmemesi ve sınav yapılacak okullarda gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecektir. Bu kapsamda öğretmenler de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır.