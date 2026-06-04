12 HAZİRAN OKUL VAR MI? 12 Haziran Cuma günü ders olacak mı? MEB tatil açıklaması

MEB TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan sınav takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmıştı.

Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı incelendiğinde, A Millî Futbol Takımı’nın aynı gün Avustralya ile Türkiye saatiyle 07.00’de karşı karşıya geleceği görülmüştür. Maç sonrasında ülke genelinde oluşabilecek kutlamalar, gürültü, trafik yoğunluğu ve benzeri hareketliliklerin öğrencilerin sınav konsantrasyonunu olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Bu nedenle yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Sınavın oturum saatlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Buna göre birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30’da, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30’da başlayacaktır.

Öte yandan, öğrencilerin sınav öncesinde olası olumsuzluklardan etkilenmemesi ve sınav yapılacak okullarda gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecektir. Bu kapsamda öğretmenler de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır.