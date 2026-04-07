12 ilde FETÖ soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 KPSS ile hakimlik-savcılık sınavlarında usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 16 şüpheli için 12 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

ANKA'da yer alan habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin 2012 yılı KPSS ile 2012 yılı adli ve idari hakim/savcı sınav soruşturmalarında yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden, örgüt içi şifreli iletişim aracı bylock programını kullanmakla birlikte bir kısım şüpheliler yönünden sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri KPSS ve Hakimlik/Savcılık sınav sorularını dağıttıklarına, bir kısım şüpheliler yönünden ise bu soruları aldıklarına ve bahsi geçen sınavlara mensuplarını hazırlamak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıklarına ve örgüt üyeliği, iltisak ve irtibatlarına dair haklarında birçok delil bulunan aralarında sivil şahısların da bulunduğu tamamı ihraç, hakim/savcı, vergi müfettişleri, BTK personeli, Tapu ve Kadastro personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 16 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde, 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."