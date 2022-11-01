12 KASIM TATBİKATI NEDEN YAPILACAK?



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasını Ankara’da “Afet İletişim Çalıştayı”nda yapması ve tatbikatın Düzce depreminin yıl dönümünde yapılacak olması nedeniyle depremle ilgili olacağı tahmin ediliyor.