Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününe ait reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Hemen belirtelim ki dün akşam Kızılcık Şerbeti reytinglerde rakiplerini zorladı. Düne ilişkin reyting tablosu ise birazdan açıklanacak. Peki, dün ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları gibi yapımlağrdan hangileri reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 12 Mayıs reyting sonuçları: