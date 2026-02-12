12 Şubat Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak program, yarışma, film ve diziler merak ediliyor. Bu sebeple 12 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları günlük yayın akışlarını paylaştı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Star TV'de yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte, 12 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
Kanalların 12 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam Star TV'de yeni bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Veliaht ve İnci Taneleri gibi birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 12 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Eşref Rüya
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:45 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Kara Ağaç Destanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gökdelen
22:00 Butcher's Geçidi
00:25 Gökdelen
02:10 Kara Ağaç Destanı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Kuruluş Orhan
04:00 Bir Gece Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
05:00 Uyanık Gazeteci
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Ateşböceği
05:30 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Yeraltı
02:30 Şevkat Yerimdar
05:00 Yasak Elma
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
