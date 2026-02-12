Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 12 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı

        12 Şubat Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak program, yarışma, film ve diziler merak ediliyor. Bu sebeple 12 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Türkiye'nin en çok izlenen kanalları günlük yayın akışlarını paylaştı. Buna göre, bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam edecekken, Star TV'de yeni bir dizi ekran yolculuğuna başlayacak. İşte, 12 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 12:12 Güncelleme: 12.02.2026 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların 12 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam Star TV'de yeni bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Veliaht ve İnci Taneleri gibi birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 12 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Eşref Rüya

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:45 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Kara Ağaç Destanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gökdelen

        22:00 Butcher's Geçidi

        00:25 Gökdelen

        02:10 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        22:15 Türkler Çıldırmış Olmalı

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Veliaht

        05:00 Uyanık Gazeteci

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 En Güzel Bölüm

        17:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin

        02:30 Sefirin Kızı

        04:00 Ateşböceği

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Yeraltı

        02:30 Şevkat Yerimdar

        05:00 Yasak Elma

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        12 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İzmir'de yollar göle döndü
        İzmir'de yollar göle döndü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak