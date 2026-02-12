Kanalların 12 Şubat 2026 TV yayın akışı listeleri yayınlandı. Buna göre bu akşam Star TV'de yeni bir dizi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Veliaht ve İnci Taneleri gibi birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler yeni bölümüyle yayında olacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 12 Şubat Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...