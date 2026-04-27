12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yaptığı değerlendirmelerde, “İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis’ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sunduğu somut önerilerin önemli olduğunu belirterek, bu alanda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. “12. Yargı Paketi’ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız.” sözleriyle paketin temel hedeflerinden birine dikkat çekti.

Daha önceki açıklamalarında da ticari ve iş davalarının uzun sürmesinin iş dünyası açısından sorun oluşturduğunu vurgulayan Gürlek, “İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız.” dedi.

Öte yandan, avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında ele alınmasının planlandığını belirten Gürlek, bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.