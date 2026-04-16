12. Yargı Paketi son durum: Çıktı mı, hangi maddeler var, af olacak mı?
Uzun süredir üzerinde çalışılan 12. Yargı Paketi'nin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor. Ceza infaz sistemi ile yargı süreçlerinde çeşitli değişiklikler öngören düzenlemenin ayrıntıları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamalar pakete ilişkin önemli başlıkların öne çıkmasını sağlıyor. Peki, 12. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemeler yer alıyor, af çıkacak mı? Tüm detaylar haberimizde.
12. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında yargı camiasındaki meslektaşlarıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade etti.
Bakan Gürlek, düzenlemeye yönelik iki temel eleştirinin öne çıktığını belirterek bu konulara ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik."
12. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." dedi.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Bakan Gürlek, yargının hızlanması ile ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." dedi.
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." açıklamalarında bulundu.
Bakan Gürlek, 11. Yargı Paketi kapsamında da çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu süreçte önemli adımlar atıldığını belirtti. Açıklamasının devamında ise ilgili konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı:
"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.
12. YARGI PAKETİNDE AF OLACAK MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek, paketin içeriğinde genel affa kesinlikle yer verilmeyeceğinin altını çizdi.