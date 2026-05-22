        12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri: 12. Yargı Paketi maddeleri ne, ne zaman çıkacak? 12 Yargı Paketi af ve infaz düzenlemesi var mı?

        12. Yargı Paketi'ne ilişkin son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, milyonlarca kişinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalara çevrildi. Ceza infaz sistemi, denetimli serbestlik uygulamaları ve yargı süreçlerinde yapılması beklenen değişiklikler kamuoyunda merakla takip edilirken, "12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler olacak?" soruları yeniden araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte 12. Yargı Paketi detayları...

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 00:41 Güncelleme:
        Yargı Paketi ile ilgili gelişmeler hukuk gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer almayı sürdürürken, infaz düzenlemesi ve olası değişikliklere ilişkin beklentiler dikkat çekiyor. Özellikle yargılamaların hızlandırılması, denetimli serbestlik sistemi ve bazı ceza uygulamalarına yönelik düzenlemelerin pakette yer alabileceği konuşulurken, Meclis sürecine dair araştırmalar da hız kazandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran paketle ilgili resmi açıklamalar yakından izleniyor. İşte 12. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...

        BAYRAMDAN SONRA SUNULMASI BEKLENİYOR

        Uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi’nin Haziran ayının ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Düzenlemenin, yargı sistemine ilişkin çeşitli alanlarda değişiklikler içermesi bekleniyor.

        BAKAN GÜRLEK 12. YARGI PAKETİ HAKKINDA KONUŞTU

        Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." dedi.

        Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi çalışmalarının devam ettiğini, ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştirmek, bu mahkemelerin iş yükünü dengeleyen yapısal adımlar atmak ve dijitalleşmeyle süreçleri daha hızlı ve etkin hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Bizim önceliğimiz iş dünyasının zamanını mahkeme koridorlarında değil, üretim sahalarında harcamasını sağlamaktır. Bizim hedefimiz sadece hızlı karar veren bir yargı değil, daha hızlı, daha öngörülebilir ve daha güven veren bir adalet inşa etmektir." şeklinde konuştu.

        Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, 12. Yargı Paketi'ne ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 12. Yargı Paketi'nde dediğim gibi şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

        İki temel eleştiriye vurgu yapan Bakan Gürlek şöyle konuştu:

        "Adaletle ilgili vatandaşta iki tane temel eleştiri var. Birinci eleştiri yargılamalar çok uzuyor. Yani bunu ben de gördüm. Siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda ben sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Eğer hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle birlikte, heyetle birlikte bu sorunları çözmek için geldik."

        Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi ile birlikte hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında da çalışma yapacaklarını ifade etti. Yeni yargı paketinin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirten Bakan Gürlek, "Adalet Bakanı olarak bakanlığımızın görev ve sorumluluklarının sahadaki uygulamalarını yakından izlemek ve gözlemlemek amacıyla tüm adımları istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütülen çalışmaların somut sonuçlarını görüyoruz.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapılan kanuni düzenlemelerin siyasi partilerin büyük ekseriyetle ve desteğiyle milletin ihtiyaçlarına doğrudan cevap vereceğini gözlemliyoruz. Biz Adalet Bakanlığı olarak milletin her kesimini ilgilendiren, her vatandaşımıza dokunan adalet ve hukuk sistemimizi daha hızlı, daha etkin ve daha erişebilir kılan düzenlemeler için büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çünkü bizim için adalet sadece yargı süreçlerindeki ilerleyiş değil, hayatın her anlamda var olan bir yapıdır. Vatandaşlarımızın beklentisini biliyoruz, ihtiyaçlarını görüyoruz, gereğini yapmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz 12’nci yargı paketimiz inşallah kısa sürede Meclis’e sunulacak. Ben Adalet Bakanı olarak şunu ifade etmek istiyorum.

        Milli Birlik ve kardeşlik temelinde yürütülen Terörsüz Türkiye yolunda her kesimin aldığı sorumlulukları provoke etmeye çalışan, karanlık dehlizlerin farkında olmaya ve sabırla ilerleyen sürece katkı sunmaya devam etmeliyiz. Zira coğrafyamıza kurulan küresel tuzaklardan korunmanın tek yolu birbirimize sıkı sıkıya bağlanmak, kardeşlik hukukumuzu ilerletmektir" dedi.

        "12. YARGI PAKETİNDE İŞ DÜNYASINI İLGİLENDİREN ADIMLAR ATACAĞIZ"

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuki güvenliğin artmasının ve yargısal süreçlerin hızlanmasının iş dünyası için önemli olduğunu belirterek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan firmalara, biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız.” dedi.

        Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın ve heyeti Adalet Bakanı Gürlek’i Bakanlıkta ziyaret etti. ASKON heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi’nde iş dünyasını ilgilendiren düzenlemelerin de yer alacağını söyledi.

        Yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak devlete katkı sunan iş dünyası için hukuki güven ortamının daha da artırmak istediklerini vurgulayan Bakan Gürlek, “Yatırım yapan ve istihdam oluşturarak devlete ve bölgelerine katkı sunan firmalara biz de hukuki anlamda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız. Amacımız hukuk güvenliğinin sağlanması, hukuk güvenliğiyle birlikte de yatırımcıların bölgede yatırım yapması, istihdam sağlaması.” dedi.

        Bölgede çatışmalardan kaynaklı yaşanan krizlerin Türkiye için fırsata çevrilebileceğini vurgulayan Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Yatırımcı Türkiye'ye gelip yatırım yapmak istiyor. Ama kafasında elbette sorunlar var. Hukuki güvenlik konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Yatırımcı geldiği zaman aklında ‘Ben ileride şu davayla karşılayabilir miyim?’, ‘Şu davayı açsam şu ticaret mahkemesinde daha uzun sürer mi?’ soruları olmamalı. Bu konularda özellikle sahadan da bilgi alıyoruz. Tahkimle ilgili de düzenlemelerimiz var.”

        12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK 2026?

        12. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. 12. Yargı Paketi'nin, TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konuya dair yeni gelişmeler yaşanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

        12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NE?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

        12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.

        Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.

        12. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

        Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.

        12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

        12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
