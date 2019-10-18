Ankara ile Washington arasında varılan uzlaşma uyarınca 'Barış Pınarı Harekatı'na verilen '120 saatlik ara' kritik önem taşıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmaya ilişkin ilk açıklamasında, önümüzdeki 120 saat (5 gün) içinde YPG'nin operasyon bölgesindeki mevzileri terk edip etmeyeceğinin izleneceğini söyledi.
TSK, 22 Ekim tarihine kadar bölgede söz verilen çekilmeyi teyit etmezse 'Barış Pınarı'na devam edilecek.
MOSKOVA İLE GÖRÜŞME
ABD ile varılan 120 saatlik 'ara'nın dolacağı 22 Ekim Salı günü gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşmesi planlanan zirveye dönecek.
Erdoğan'ın görüşmede YPG'nin sınır bölgesinden çekilmesi konusunu ele alması bekleniyor. Rusya, operasyonun başından bu yana Suriye rejimi ve YPG/PKK ile temas halinde.
Moskova yönetimi taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca rejim güçlerinin sınır bölgesine konuşlanacağını, terör örgütünün de bölgeyi terk edeceğini taahhüt ediyor.
Anlaşmanın beklenen şekilde uygulanması halinde, Washington'un da 22 Ekim'den itibaren Ankara'ya yönelik yaptırımları kaldırması bekleniyor.
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