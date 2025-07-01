13. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım'da 13. kez sinemaseverlerle buluşturulacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünya sinemasından dikkat çekici yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve söyleşilerin yer aldığı festivalin artistik direktörlüğünü bu yıl da Enes Erbay üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Ogün Şanlıer, "Bu yıl on üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz, bu yıl da sinemamızın gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne serecek" ifadelerini kullandı.

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Yarışmada yer alan tüm filmler Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak

Festivalde Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film alanlarında yarışmalar düzenlenecek.

1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Film'e verilen Altın Yunus ödülünün yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller sahiplerini bulacak.