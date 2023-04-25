13 Haziran Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam 13 Haziran Hangi Burç? 13 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

13 Haziran hangi burç? 13 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojisi konusu günümüzde çokça tartışılan konulardan biridir. Özellikle nasıl ortaya çıktığı ve günümüze kadar nasıl ulaşmayı başardığı merak edilir. Astroloji; Güneş sisteminde meydana gelen hareketlerini insan yaşamı üzerinde oluşturduğu etkidir. Peki, 13 Haziran Hangi Burç? İşte, 13 Haziran hangi burç? İşte 13 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular...

13 Haziran Hangi Burç? 13 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Bilinen ilk astrolojik tabletler Babiller tarafından M.Ö. 1700’lü yıllarda yazılmıştır. Günümüzde ise astroloji hız kesmeden gelişimine devam etmektedir. Astroloji de burçlar konusu internet üzerinden sıkça araştırılmaktadır. Bu konulardan biri de 13 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğudur. Peki, 13 Haziran hangi burç? 13 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 13 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…

13 Haziran Hangi Burç?

13 Haziran tarihinde doğan kişilerin burcu ikizlerdir. İkizler burcu değişken hava grubunda yer almaktadır. Şanslı günleri çarşamba, şanlı sayıları ise 5’tir.

13 Haziran Burcu Ne?

13 Haziran’da doğanlar iletişimin gezegeni Merkür tarafından yönetilen ikizler burcunda yer almaktadır. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

13 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcunun pek çok olumlu ve olumsuz özelliği bulunmaktadır. Sabit bir grupta yer almaması ikizlerin hareketinin ve duygu durumunun değişken olmasının önünü açmaktadır. Bir söylediği bir söylediğini tutmaz sözü tamamen ikizler için geçerli diyebiliriz. Ani olarak değişen duygu durumu kimi zaman karşı tarafı zora sokabilmektedir. Sizin kafanızda tasarladığınız konular ya da belirlediğiniz programlar ikizler burcuyla farklılık gösterebilir. Kararsız tutumlarını hayatın her alanında hissedebilirsiniz. Bu bir ilişki, mekân ya da bir fikir olabilir. İkizler burcu bu olumsuz özelliklerinin yanında dost canlısı yapısıyla ön plana çıkmaktadır. İyi bir dinleyicidirler. Onların iyi bir dinleyici olması ve çözüm odaklı hareket etmesi sizi kendine bağlayacaktır. Hızlı düşünürler, aynı hızda işlerini bitirirler. Ayrıca son derece zekidirler. Araştırmacı yönleriyle kendinden söz ettirmeyi bilirler.

13 Haziran Burcu Erkeği

Eğer bir ilişkide kıskançlık arıyorsanız ikizler burcu erkeğini tercih etmemelisiniz. İkizler burcu erkeğe rahatına son derece düşkündür ve rahatından ödün vermek istemez. Onu sıkarsanız ilişkiden uzaklaşacaktır. Genellikle ilişkilerini tek düze yaşamaktan sakınır. Bu tarz ilişkiler onlara göre değildir. İlişkilerinde sürekli yenilik arar. Artık bu yeniliği yakalayamadığında ise sizden soğur ve uzaklaşır. İkizler burcu için tam anlamıyla çapkın diyemesek de yeni ilişkiler için her zaman hazırdır. Çünkü sıkılgan yapıları vardır. Bu sebeple de çevre tarafında çapkın görünümüne bürünürler. Kültürel birikimleri son derece fazladır. Sizinle her konuda sohbet edebilirler. Açık fikirlidirler.

13 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını için duygularından önce mantığı gelir. Eğer bir ilişki mantığına yatmamışsa o ilişkiyi sürdürmek istemez. Bu onların analitik yönlerinin gelişmişliğiyle de yakından ilgidir. Planlı ve programlı bir yapıları yoktur, genellikle hayatın akışına uyum sağlarlar. Genelde ulaşılması zor olarak görülen kişileridir. Samimiyet ve güveni hemen size vermezler. Zamanla size karşı güven duyarlar. Eğer monoton bir ilişki bekliyorsanız ikizler burcu kadınından uzak durun. Çünkü onun için rutin bir ilişki sıkıcı bir ilişki anlamına gelmektedir.

13 Haziran Burcu Yorumu

  • Dinamik ve dışa dönük yapıları vardır.
  • Mantıklarıyla hareket ederler.
  • Araştırmaya ve yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar.
  • Duygusal olarak dengesizlikleri kimi zaman sizi yorabilir.
  • İlişkilerde dengeye önem verir.
  • Açık fikirli ve vizyon sahibidirler.
  • Çabuk sıkılgan yapıları vardır, uzun süreli ilişkilerde zorlanabilirler.
  • Çocuk sahibi ikizler burcu iyi bir oyun arkadaşıdır.
  • Seyahat etmekten hoşlanırlar.

13 Haziran Yükseleni Nedir?

13 Haziran tarihinde dünyaya gelen ikizler, internet üzerinden yükselen burcunu araştırabilir. Bunun için doğduğu gün, saat ve dakikasını iyi bilmelidir. Yükselen burçları dakikalar üzerinde etkilidir.

13 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Füsun Demirel
  • Oyuncu Hikmet Körmükçü
  • Oyuncu Vahide Perçin
  • Yazar Cemil Meriç
  • Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 26. başkanı ve iş insanı Mehmet Üstünkaya
  • Basketbolcu Arca Tülüoğlu
  • Eski futbolcu Ufuk Sarıca

13 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Komedyen Tim Allen
  • Oyuncu Kathy Burke
  • Oyuncu Aaron Taylor-Johnson
  • Oyuncu Chris Evans
  • Şarkıcı Sarah Connor
  • Fransız futbolcu Kingsley Coman
  • Fransız futbolcu Florent Malouda
  • Ganalı futbolcu Thomas Partey
  • Sırp futbolcu Milan Jevtović
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

12 Haziran Hangi Burç? 12 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Haziran hangi burç?
11 Haziran Hangi Burç? 11 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Haziran hangi burç?
15 Haziran Hangi Burç? 15 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 15 Haziran hangi burç?
Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı
YAŞAM Süt kuzularının anneleriyle buluşma anı
"Sevgilimin DEHB'si var. Bu 5 şeyi farklı yapıyoruz"
YAŞAM "Sevgilimin DEHB'si var. Bu 5 şeyi farklı yapıyoruz"
Rüyada Bahçeli Ev Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Büyük ve Bahçeli Ev Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bahçeli Ev Görmek
Rüyada Balık Kızartmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Balık Pişirmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Balık Kızartmak
Rüyada Baş Dönmesi Ne Anlama Gelir? Rüyada Başının Döndüğünü Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Baş Dönmesi
Rüyada Başkasının Doğum Yaptığını Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Başkasının Doğumunu Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Başkasının Doğum Yaptığını Görmek
Rüyada Bebeğin Altını Temizlemek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bebeğin Altını Değiştirmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bebeğin Altını Temizlemek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.