        Haberler Bilgi Magazin 13 Mart 2026 TV Yayın Akışı: Bugün TV’de Ne Var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 Yayın Akışı Listesi

        13 Mart 2026 Cuma TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izleyicileri "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, 13 Mart 2026 TV yayın akışlarını paylaştı. Buna göre bu akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecan dolu yarışmalar ve Ramazan ayına özel sahur programları ekranlara gelecek. İşte 13 Mart Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 yayın akışı listesi...

        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 15:46
        Haftanın son iş gününde ekran başında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların yayın akışları belli oldu. 13 Mart 2026 Cuma akşamı televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam edecek. Bir yanda reyting rekortmeni dizilerin merakla beklenen yeni bölümleri, diğer yanda ise Ramazan ayının manevi huzurunu evlere taşıyan özel dini programlar izleyicilerle buluşacak. İşte, 13 Mart Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 yayın akışı listesi...

        BUGÜN TV’DE NELER VAR?

        13 Mart 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı, Ramazan ayına özel programlar, yarışmalar ve sevilen dizilerle şekilleniyor.

        Kanal D’de Arka Sokaklar efsanesi sürerken, Show TV’de Kızılcık Şerbeti fırtınası esecek. TV8’de Survivor heyecanı tüm hızıyla devam edecekken, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte her zevke hitap eden yapımların saat saat tam listesi ve bugünkü TV rehberi...

        KANALLARIN 13 MART 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D

        Kanal D ekranlarında bu akşam, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:00 Bir Ramazan Akşamı

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:00 Arka Sokaklar

        04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV

        Show TV'de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.

        08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV

        Star TV, gündüz kuşağındaki canlı yayınlarının ardından akşam saatlerinde yerli dizi tekrarı veya sinema filmiyle izleyici karşısında olacak.

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW

        NOW ekranlarında bu akşam Doktor: Başka Hayatta dizisi ve Ramazan'a özel içerikler yer alıyor.

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Doktor: Başka Hayatta

        17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Doktor: Başka Hayatta

        23.00 Yeraltı

        01.45 Doktor: Başka Hayatta

        04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.00 Karagül

        NOW YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV

        ATV’de bu akşam, Aynı Yağmurun Altında dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.

        06:20 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:40 atv Ana Haber

        20:00 Aynı Yağmur Altında

        23:40 A.B.İ

        02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1

        TRT 1'de Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüyle hikaye kaldığı yerden devam ediyor.

        06:48 İstiklal Marşı

        06:50 Kalk Gidelim

        08:50 Adını Sen Koy

        10:00 Kur'an'ın Mesajı

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:20 Seksenler

        14:15 Vefa Sultan

        15:30 Kur'an'ın Mesajı

        16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17:45 Ramazan Sevinci

        19:30 TRT Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz

        00:15 Vefa Sultan

        01:25 Gönül Dağı

        02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04:20 Sahur Bereketi

        05:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 TV8

        TV8'de gündüz kuşağındaki yarışmaların ardından akşam kuşağında heyecan dolu bir Survivor gecesi sizleri bekliyor.

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Ada Günlüğü

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        01:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04:00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        13 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
