Televizyon izleyicileri "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 gibi Türkiye'nin en çok izlenen kanalları, 13 Mart 2026 TV yayın akışlarını paylaştı. Buna göre bu akşam sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecan dolu yarışmalar ve Ramazan ayına özel sahur programları ekranlara gelecek. İşte 13 Mart Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 yayın akışı listesi...
BUGÜN TV’DE NELER VAR?
13 Mart 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın akışı, Ramazan ayına özel programlar, yarışmalar ve sevilen dizilerle şekilleniyor.
Kanal D’de Arka Sokaklar efsanesi sürerken, Show TV’de Kızılcık Şerbeti fırtınası esecek. TV8’de Survivor heyecanı tüm hızıyla devam edecekken, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte her zevke hitap eden yapımların saat saat tam listesi ve bugünkü TV rehberi...
KANALLARIN 13 MART 2026 CUMA TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D
Kanal D ekranlarında bu akşam, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:00 Arka Sokaklar
04:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV
Show TV'de Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana geliyor.
08:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Bahar
STAR TV
Star TV, gündüz kuşağındaki canlı yayınlarının ardından akşam saatlerinde yerli dizi tekrarı veya sinema filmiyle izleyici karşısında olacak.
07:00 Sefirin Kızı
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
NOW
NOW ekranlarında bu akşam Doktor: Başka Hayatta dizisi ve Ramazan'a özel içerikler yer alıyor.
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Doktor: Başka Hayatta
23.00 Yeraltı
01.45 Doktor: Başka Hayatta
04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06.00 Karagül
ATV
ATV’de bu akşam, Aynı Yağmurun Altında dizisinin tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak.
06:20 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 atv Ana Haber
20:00 Aynı Yağmur Altında
23:40 A.B.İ
02:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
TRT 1
TRT 1'de Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümüyle hikaye kaldığı yerden devam ediyor.
06:48 İstiklal Marşı
06:50 Kalk Gidelim
08:50 Adını Sen Koy
10:00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:20 Seksenler
14:15 Vefa Sultan
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ramazan Sevinci
19:30 TRT Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan
01:25 Gönül Dağı
02:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:20 Sahur Bereketi
05:50 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
TV8
TV8'de gündüz kuşağındaki yarışmaların ardından akşam kuşağında heyecan dolu bir Survivor gecesi sizleri bekliyor.
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Ada Günlüğü
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
01:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04:00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
