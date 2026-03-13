Haftanın son iş gününde ekran başında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler için kanalların yayın akışları belli oldu. 13 Mart 2026 Cuma akşamı televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam edecek. Bir yanda reyting rekortmeni dizilerin merakla beklenen yeni bölümleri, diğer yanda ise Ramazan ayının manevi huzurunu evlere taşıyan özel dini programlar izleyicilerle buluşacak. İşte, 13 Mart Cuma Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, NOW, ATV ve TV8 yayın akışı listesi...