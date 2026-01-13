ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ

Elazığ'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği belirtildi.

Ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Maden Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışından dolayı 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karakoçan, Sivrice ve Kovancılar Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.