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MAGA hisseleri olarak bilinen teknoloji devleri Microsoft, Apple, Amazon ve Google'ın hisseleri, petrol krizi ve koronavirüs kaynaklı piyasalardaki sert düşüş ile birlikte eridi.

Piyasalardaki satış dalgası ve borsalardaki ani düşüşle birlikte dört büyük teknoloji devinin piyasa değeri, en yüksek değerine ulaştığı şubat ayından bu yana 1.3 trilyon dolar düştü.

Dow Jones ve S&P 500 endeksini kasıp kavuran ve ayı piyasasına sokan koronavirüs salgını yüksekten uçan teknoloji devlerini de affetmezken teknoloji devlerinin hisseleri yüzde 20 ila 30 arasında düşerek ayı piyasasına girdi. En büyük satışı yiyen Alphabet hisseleri yüzde 29.3 düştü. Microsoft ve Apple ise sırasıyla yüzde 26.9 ve yüzde 25.4 değer kaybetti.

Her ne kadar S&P 500 ortalamasına göre daha iyi performans gösterseler de, yazılım devi Microsoft'un piyasa değerindeki kayıp bu süreçte 405.2 milyar dolar ile zirvede yer aldı. Onu 371.8 milyar dolarla Apple, 311.1 milyar dolar ile Google'ın çatı şirketi Alphabet takip etti. Elektronik ticaret devi Amazon ise 239.4 milyar dolar değer kaybetti.

Her biri 1 trilyon doların üzerinde değere sahip şirketlerden sadece Apple ve Microsoft artık bu unvana sahip. Bu şirketler şubat ayı ortasında tarihi zirvelerini görerek rekor kırmıştı.

Apple, virüs etkisiyle 27 Mart'a kadar Çin hariç tüm dünyadaki perakende mağazalarını kapatmış ve iPhone tedariğinde yaşanan sorun nedeniyle çeyrek satış hedeflerini yakalamasının zor olduğunu belirtmişti.