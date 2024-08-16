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        Haberler Bilgi Gündem 13 üniversiteye rektör atandı! Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? Yeni atanan rektörler kimler?

        13 üniversiteye rektör atandı! Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? Yeni rektörler kimler?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama yapılan üniversiteler arasında ODTÜ ve İTÜ de yer alıyor. İşte, 13 üniversite ve üniversiteye atanan rektörler...

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        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:48
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? İşte, detaylar...

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        HANGİ ÜNİVERSİTEYE HANGİ REKTÖR ATANDI?

        Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;

        - Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,

        - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

        - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,

        - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,

        - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Mandal,

        - Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal,

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        - Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler,

        - Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat,

        - Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,

        - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir,

        - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek,

        - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen,

        - Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

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