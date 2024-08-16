Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Peki, hangi üniversiteye hangi rektör atandı? İşte, detaylar...