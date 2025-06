130 neyin numarası? 130 numarası kimin, neden arar? 130 numarası, teknik olarak herkes tarafından aranabilir; ancak bu numaranın hangi kuruma ya da hizmet sağlayıcısına ait olduğu net olarak bilinmediği sürece, aramanın güvenliği ve maliyeti konusunda belirsizlikler oluşabilir. Türkiye'de 112, 155, 122 gibi kamuya açık acil yardım hatları her yaştan, her yerden ve her tarifeden ücretsiz şekilde aranabilirken, 130 böyle bir resmi statüye sahip değildir. Bu nedenle aramanın ücretsiz olup olmayacağı tamamen hizmeti kullanan özel firmanın politikalarına ve aramanın hangi operatör üzerinden yapıldığına bağlıdır.

