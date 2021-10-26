HABERTURK.COM

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı kapsamında son olarak 136 girişimcinin destek alacağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, programın 2020 yılı 2'inci çağrısına 2 bin 569 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan 981 girişimci 1'inci aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 339 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2'inci aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 136 girişimci 200 bin TL’yi bulan 2. aşama desteği almaya hak kazandı.

BİGG desteğinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci başladığı belirtilirken, desteği almaya hak kazanan 136 girişimcinin 5 Kasım tarihine kadar şirketlerini kurarak şirket kurulum evraklarını 8 Kasım tarihine kadar bağlı olduğu uygulayıcı kuruluşa teslim etmesinin ardından TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacağını belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, "Girişimciler, iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarına başlayacak. Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu aşamada girişimcilerin yanında olacağız. Şirketleşme süreciyle ilgili tüm prosedürlerin zamanında, eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanması için süreci birlikte yöneteceğiz" açıklamasında bulundu.

2012 yılında başlatılan BİGG programı kapsamında desteklenen bin 663 girişimcinin, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirdiği açıklandı.