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1377 kilometrelik hız cezası yedi... Şaşkına döndü!

İngiltere'de araç teslimat firmasında çalışan 52 yaşındaki Simon Cooper'a, 856 mph (yaklaşık 1377 km) hız yaptığı gerekçesiyle trafik cezası geldi. Ülkede şaşkınlık yaratan olayla ilgili Cooper, 'Bu imkansız' ifadelerini kullandı

1377 kilometrelik hız cezası yedi... Şaşkına döndü!
DHA

İngiltere’de araç teslimat firması çalışanı Simon Cooper'a teslimat sırasında hız sınırını açtığı gerekçesiyle ceza kesildi.

DHA'nın haberine göre Cooper'ın 26 Mayıs'ta Güney Gloucestershire’daki M4 otoyolundaki 70 olan hız sınırını 856 mph (yaklaşık 1377 km) hızla aştığı ifade edildi.

Adresine gelen 856 mph ile hız sınırını aştığı iddia edilen ceza karşısında şaşkına dönen Cooper, " Bu imkansız. Şaşkınım" dedi.

'ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Konuyla ilgili basına konuşan Cooper, "Bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 856 mph görünce gözlerime inanamadım. Henüz bu kadar hızlı giden bir araç yaptıklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Polis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, Cooper’ın 85 mph ile hız sınırını aştığını, teknik bir hata sonucunda söz konusu rakamın fazla eklendiğini açıkladı.

Cooper'a 70 mph olan hız limiti sınırını 85 mph ile aştığı için para cezası verildi.

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