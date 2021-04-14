Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yatay yönlü hareket bir süredir devam ediyor. TCMB faiz kararı sonrasında kurdaki dalgalanmaların nasıl olacağı merak konusu. Peki, 14 Nisan 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 14 Nisan 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...



DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar kuru bir süredir 8.20 altında dar bantta dalgalanırken gözler TCMB'ye çevrildi. Yarın yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izlenecek. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde. Beklentilerin aksine erken bir faiz indirimi durumunda analistler TL'de değer kaybı beklerken, sıkılaşma yanlısı mesajlar durumunda dolar/TL'de geri çekilme olabileceği görüşünde.

14 Nisan sabahı dolar kuru 8.11 seviyesinden 8.08'e kadar gevşedi, euro 9.70 TL'den el değiştiriyor

EURO KAÇ TL OLDU?

Küresel piyasalarda ise Dolar, ABD Hazine tahvil getirilerindeki düşük seyrin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken dolar endeksi 92 puanın altına indi.