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En güncel koronavirüs tablosuna göre son dakika vaka ve vefat sayısı şöyle: Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi. 14 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı. Son dakika corona virüs haberleri...

14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

13 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Son 24 saatte 9 bin 463 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 227 bin 927'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 729 bin 595'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839, vefat sayısı 23 bin 325, yeni tespit edilen hasta sayısı 971, ağır hasta sayısı 2 bin 652 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 2021'in ilk basın toplantısını düzenlediklerine işaret etti.

Koca, aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir." dedi.

İLK KORONAVİRÜS AŞISI BAKAN KOCA'YA

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı. Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." dedi.

KORONAVİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sağlık Bakanlığının Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, koronavirüsler bazen solunum sistemi, bazen de sindirim sistemi hastalıkları yapıyor, solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri gösteren enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor.

Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor. Fakat bazı koronavirüsler ciddi hastalıklara yol açıyor. Bunların başında 2003 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsü ve 2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıkan MERS virüsü geliyor.

Koronavirüsler bazı hayvanlarda bulunup insanlara bulaşabiliyor. Virüsün insanlara bulaşması, virüsün mutasyonu veya hayvanlarla temas gibi birçok faktöre bağlı. Mesela MERS virüsünün develerden, SARS virüsünün misk kedilerinden bulaştığı biliniyor ancak yeni koronavirüsün hangi hayvandan insanlara geçtiği henüz saptanmış değil.