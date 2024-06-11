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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor

        Elazığ'da serinlemek için nehre giren ve kaybolan 14 yaşındaki Burak Süner'i arama çalışmaları 5. gününde 294 personelle devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:38
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        14 yaşındaki Burak, 294 personele aranıyor
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        Elazığ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları 5'inci gününde 294 personel ile devam ediyor.

        Olay, 7 Haziran'da akşam saatlerinde Palu ilçesinde meydana geldi. Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor. Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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