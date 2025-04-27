Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı

        Mardin'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi'nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği 14 yaşındaki Elif Kanak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 00:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 yaşındaki Elif Kanak kurtarılamadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu.

        Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        REKLAM

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Kamu işçilerinin zammı ne olacak?
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Katolik dünyası Papa Francis'i uğurladı
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Depremden sonra fiyatlar artmıştı, bakanlık harekete geçti
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        Trump: ABD gemileri Panama ve Süveyş Kanalı'ndan ücretsiz geçmeli
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"