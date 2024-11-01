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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 14 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç'in büyük başarısı

        14 yaşındaki piyanistin büyük başarısı

        ÇEV Sanat'ın 14 yaşındaki genç piyanisti Arya Su Gülenç, müzikal açıdan üstün yetenekli gençler için erken müzik eğitimi veren IFF'u (Institut zur Früh_Förderung) birincilikle kazanarak, piyano eğitimine Almanya'da devam edecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:01
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        14 yaşındaki piyanistin büyük başarısı
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        ÇEV Sanat’ın 2018 yılından beri eğitimine destek verdiği, genç yaşına rağmen piyano alanındaki yeteneği ve azmiyle uluslararası arenada dikkatleri üzerine toplayan Arya Su Gülenç, ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover Üniversitesi’nin üstün yetenekli genç müzisyenler için erken yaşta müzik eğitimi veren IFF Enstitüsü’nün açtığı sınavlarda başarı göstererek birincilikle kazanan Arya Su Gülenç, Prof. Elena Levit’in öğrencisi olarak piyano eğitimine Almanya’da devam edecek.

        Müzikal açıdan üstün yetenekli öğrencileri, alanında uzman akademisyenlerle bir araya getiren IFF Enstitüsü, öğrencileri müziğin derinliklerine taşıyan bir eğitim sunarak, Igor Levit gibi dünyaca ünlü önemli sanatçıları yetiştirmesiyle biliniyor.

        IFF’de alacağı müzik eğitimiyle kariyerinde önemli bir dönemi başlatan ve aynı zamanda akademik başarısıyla da dikkat çeken Arya Su Gülenç, diğer taraftan Hannover şehrinin akademik ve kültürel açıdan önemli liselerinden biri olan Goetheschule Gymnasium’un sınavlarını da başarıyla geçerek, bu seçkin okulda da lise eğitimine devam edecek.

        Piyano ile küçük yaşlarda tanışan; müzik eğitimini, yoğun ve disiplinli çalışmalarıyla azimle sürdüren Arya Su Gülenç, Almanya’da alacağı müzik eğitimiyle geleceğin önemli piyanist yıldızları arasında yerini sağlamlaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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        #Arya Su Gülenç
        #ÇEV Sanat
        #piyano
        #müzik
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